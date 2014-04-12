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وزير الشباب يستقبل بعثة متحدى الإعاقة الحاصلين على المركز الأول ببطولة الإمارات

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وزير الشباب يستقبل بعثة متحدى الإعاقة الحاصلين على المركز الأول ببطولة الإمارات وزير الشباب يستقبل بعثة متحدى الإعاقة الحاصلين على المركز الأول ببطولة الإمارات

وزير الشباب والرياضة

وسط احتفال كبير استقبل مطار القاهرة الدولي بعثة لمتحدي الإعاقة الذين ابهروا العالم وانتزعوا المركز الأول بـ 11 ميدالية متنوعة في بطولة العالم لرفعات القوة بالإمارات من بين 64 دولة شاركت في البطولة ، وتمكن ممثلو مصر من حصد 4 ميداليات ذهبية بدأها شريف عثمان في وزن 54 كيلو ثم فاطمة عمر التي حطمت الرقم القياسي في وزن 61 كيلو , وصلت البعثة التي تضم 23 لاعبا وإداريا علي الطائرة المصرية القادمة من دبي وكان في استقبالهم بصالة الوصول بالمطار المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اللجنة البارالمبية وعلى رأسهم اللواء صبيح فودة رئيسها ، كما تواجد قيادات وزارة الشباب والرياضة وكذلك رابطة متحدي الإعاقة والعشرات من اسر اللاعبين وبعض الجماهير .

وجه وزير الشباب والرياضة الشكر لأفراد البعثة علي المجهود المشرف وتحقيقهم المركز الأول في البطولة ووعدهم بسرعة صرف المكافآت لهم وشكر أعضاء البعثة الوزير علي استقباله لهم بالمطار , كما استمع منهم لمطالبهم خلال الفترة القادمة والتي أشارت إلي الحاجة للإعداد الجيد لتحقيق مراكز متقدمة في البطولات القادمة  .

شكل اللواء خالد زكي مساعد مدير أمن المطار فريق من العلاقات العامة وقاموا بإنهاء إجراءات وصول البعثة داخل صالة الوصول بالمطار وخروجهم إلي أسرهم التي كانت في انتظارهم بالمطار .

حقق الميداليات محمد صبحي في وزن 72 كيلو الذي حصد الذهبية وسط مشاركة 24 رباع، وحصدت الرباعة المصرية راندا تاج الدين محمود ذهبية وزن 86 كيلو بعد سحب الذهبية من الفائزة بها , وحصدت مصر 5 فضيات كانت من نصيب متولي مطحنة في وزن 80 كيلو ومحمد الديب في وزن 97 كيلو وأمل محمود حنفي في وزن 67 كيلو وأماني إبراهيم الدسوقي في وزن 73 كيلو وأخيرًا جيهان جلال في وزن 76 كيلو , وكان من نصيب ممثلي مصر في البطولة برونزيتان حصدهما شعبان يحيى الدسوقي في وزن 65 كيلو وجيهان غريب في وزن 50 كيلو، ليصل إجمالي الميداليات إلى 11 ميدالية قبل نهاية البطولة .

وتم ترشيح الرباعة المصرية فاطمة عمر لجائزة أفضل رباعة بالبطولة ، كما تم تكريم الرباع المصري الراحل أحمد جمعة .

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