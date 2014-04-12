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قبيلتا الهلايل والدابودية تتعهدان لشيخ الأزهر بقبول قرارات لجنة المصالحات

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قبيلتا الهلايل والدابودية تتعهدان لشيخ الأزهر بقبول قرارات لجنة المصالحات قبيلتا الهلايل والدابودية تتعهدان لشيخ الأزهر بقبول قرارات لجنة المصالحات

 

تعهدت قبيلتا بنى هلال والدابودية بقبول قرارات لجنة المصالحات التى تم تشكيلها برئاسة الدكتور منصور كباش رئيس جامعة اسوان وعدم التعدى على بعضهما البعض وممارسة حياتهم اليومية بشكل طبيعى لحين اتهاء لجنة المصالحات من عملها واقرار الصلح النهائى.

وكان فضيلة الامام الاكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الجامع الازهر وصل بعد ظهر اليوم الى أسوان يرافقه الدكتور مختار جمعه وزير الاوقاف وعدد من مشايخ وعلماء الازهر للوساطة بين قبيلتى بنى هلال والدابودية من اجل التوصل الى صلح نهائى بين القبيلتين وفور وصوله توجه والوفد المرافق له الى ديوان عام المحافظة وهناك اجتمع مع قيادات قبيلة بنى هلال واستمع لهم وتم الاتفاق معهم على بنود الصلح المؤقت وبعدها التقى قبيلة الدابودية واستمع لهم وتم الاتفاق معهم على بنود الصلح المؤقت وبعدها عقد شيخ الازهر ووزير الاوقاف ومحافظ اسوان مؤتمر صحفى بحضور ممثلى القبيلتين ولجنة المصالحات وعدد كبير من ممثلى وسائل الاعلام المسوعة والمرئية والمقروءة.

وأعلن شيخ الازهر ما تم الاتفاق عليه من تعهد القبيلتين بعدم التعدى على بعض وكذلك قبول ما تتوصل اليه لجنة المصالحات من قرارات وايضا تفويض شيخ الازهر فى اختيار اعضاء لجنة المصالحات وعودة الحياة باسوان الى طبيعتها واضاف شيخ الازهر ان زيارته القادمة لاسوان ستكون لاقرار الصلح النهائى بين القبيلتين.

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