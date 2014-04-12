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أمن الأقصر يقبض على مجند حذر المواطنين بوقوع أعمال إرهابية في 3 مدارس

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أمن الأقصر يقبض على مجند حذر المواطنين بوقوع أعمال إرهابية في 3 مدارس أمن الأقصر يقبض على مجند حذر المواطنين بوقوع أعمال إرهابية في 3 مدارس

ارشيفية

 

ألقت قوات الشرطة بالأقصر القبض على مجند حذر المواطنين من وقوع تفجيرات بثلاث مدارس بمركز إسنا جنوب الأقصر .

من جانبه قال اللواء مصطفي بكر مدير أمن الأقصر أن المجند المتهم أوهم المواطنين أنه مكلف من الأجهزة الأمنية بإبلاغهم أن هناك عمليات إرهابية ستستهدف عدد من المدارس التي تضم لجان انتخابية .

كانت معلومات قد وردت إلى قطاع أمن التربية والتعليم بمركز إسنا جنوب الأصر إلى توجه المجند “ياسر ع ج” مقيم بقرية النجوع إلى مدرسة صلاح الدين اﻻبتدائية ومدرسة ناصر الإعدادية بنين ومدرسة الثانوية الصناعية للبنات محذرًا المواطنين القريبين من تلك المدارس بوجود تهديدات ستستهدف تفجير هذه المدارس .

وتحرر محضر رقم 48 لسنة 2014 جنح عسكري وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق .

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