والد محمد عادل : حكومة مبارك عادت من جديد .. وقانون التظاهر “استبدادي”

قال والد عضو حركة ٦ إبريل، الناشط السياسي محمد عادل، أن دولة استبداد مبارك ،عادت من جديد، مضيفا أن قانون التظاهر أسوء من القانون الذي وضعه الانجليز لمنع التظاهر، فهو قانون يدعم الاستبداد .

و تابع والد عادل ، أن جملة “خلي القانون ينفعكم” هي الجملة التي قيلت لمحمد عادل ودومة وماهر في جلستهم قبل الماضية، بعد الاعتداء عليهم وهو ما يدل علي انهيار القانون في هذا البلد ، قائلا : “أين القضاء ؟ و أين الداخلية التي من المفترض أن تعمل لصالح الشعب؟” .

و أكمل ، بأن الحكم علي ابنه ورفاقه ب ٣ سنوات ، فما هي الجريمة التي ارتكبها محمد عادل ليسرق من عمره ٣ سنوات ؟ .

و اختتم كلمته ، بقوله : “حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن أصدر هذا القانون ومن يطبقه وفي القضاة الذين يحكموا علي الشباب ظلما وزورا بهذا القانون وعلينا جميعا الا نسكت علي هذا القانون الباطل لأننا اذا سكتنا سيطولنا في يوم من الأيام” .