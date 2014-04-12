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أزمة بين نوارة نجم و عمرو أديب بسبب “مرتضي منصور” على تويتر

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أزمة بين نوارة نجم و عمرو أديب بسبب “مرتضي منصور” على تويتر أزمة بين نوارة نجم و عمرو أديب بسبب “مرتضي منصور” على تويتر

عمرو أديب

 

نشب شجار ، بين الإعلامي عمرو أديب ، و الناشطة السياسية نوارة نجم ، علي تويتر .

بدأ الشجار ، حينما قام أديب ، باستخدام تويتة ساخرة لنوارة ، قالت فيها عن عزمها دعم المستشار مرتضي منصور ، في الانتخابات الرئاسية المقبلة ، وعرض أديب التغريدة علي أنها حقيقية و تعبر عن رأي نوارة .

كتبت نوارة ، علي حسابها علي “تويتر” ، “التويتة بتقول: بافكر جديا انتخب مرتضى منصور من خاف سلم! اللي مش فاهم ان دي ألشه ياخد اوميجا 3  عشان مخه مهنج” .

و رد أديب علي تغريدة نوارة قائلا: “ليه الدوشه دي كلها أكيد أنا كنت فاهم ان نواره بتهزر وأكيد مرتضي كمان كان فاهم انها بتهزر مش معركه يعني” .

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