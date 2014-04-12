صالح جمعة يصنع هدفا في فوز هام لناسيونال بمشاركة غزال

صنع صالح جمعة لاعب وسط ناسيونال ماديرا هدف فريقه الثاني أمام ماريتيمو في مواجهة الجولة 27 من الدوري البرتغالي.

وفاز ناسيونال بهدفين نظيفين رفع رصيد الفريق للنقطة 41 بالمركز الخامس وبات يحجز مقعدا في الدوري الأوروبي للموسم المقبل.

افتتح ريجينالدو الهدف الأول في الدقيقة السادسة، وضاعف ديانيني بالثاني في الدقيقة 88 بصناعة صالح جمعة.

وشارك جمعة مع علي غزال بشكل أساسي طوال المباراة.

وحصل جمعة على انذار في الدقيقة 90 ويغيب عن المواجهة المقبلة أمام باكوس دو فريرا في الجولة 28، على أن يكون جاهزا للقاء سبورتنج لشبونة.