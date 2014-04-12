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العثور على لافتات للإخوان داخل حظيرة بالمنوفية استعدادا لاستخدامها بالمظاهرات

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العثور على لافتات للإخوان داخل حظيرة بالمنوفية استعدادا لاستخدامها بالمظاهرات العثور على لافتات للإخوان داخل حظيرة بالمنوفية استعدادا لاستخدامها بالمظاهرات

أرشيفية

تمكنت قوات الشرطة بمدينة منوف من العثور على لافتات خاصة بجماعة الإخوان وصور للرئيس المعزول محمد مرسى داخل إحدى الحظائر المهجورة بعد بلاغ الاهالى بقيام مدرس بنقلها اليها تم تحرير محضر بالواقعة .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارا من شرطة النجدة بمنوف ببلاغ الاهالى بقيام عابد عبد العزيز الناظر 45 سنة مدرسة ومقيم قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بنقل بعض اللافتات الخاصة بحزب الحرية والعدالة وجماعة الاخوان من محل اقامته الى احدى الحظائر بقرية كفر العامرة دائرة المركز .

وبالانتقال والفحص تبين ان الحظيرة مهجورة وبابها مفتوح وبها عدد من اللافتات خاصة بجماعة الاخوان وحزب الحرية والعدالة وصور الرئيس المعزول محمد مرسى وتم التحفظ على المضبوطات وباشرت النيابة التحقيق .

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