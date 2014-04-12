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ورشة عمل للجمعيات الأهلية بسوهاج حول حقوق الطفل

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ورشة عمل للجمعيات الأهلية بسوهاج حول حقوق الطفل ورشة عمل للجمعيات الأهلية بسوهاج حول حقوق الطفل

تفعيلا لبرتوكول التعاون بين المجلس القومي للأمومة والطفولة والإتحاد العام للجمعيات الأهلية بدأت فاعليات ورشة العمل الثانية للجمعيات والمؤسسات الأهلية بسوهاج فى الفترة من 11-14 أبريل الجاري وذلك بمقر جمعية الشبان المسلمين ومشاركة ممثلين عن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

تناولت ورشة العمل في اليوم الأول كلمة الاتحاد للمهندس أحمد نصحي المشنب رئيس الإتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بسوهاج حول دور الجمعيات في تفعيل لجان حماية الطفل ورصد ومتابعة أي انتهاكات والعنف الذي يتعرض له الطفل بقرى ومراكز سوهاج.

ومحاضرة حول استعراض خطوط النجدة بالمجلس ( آليات العمل – الاتصال )
> حيث أوضح أحمد رمضان مسئول المتابعة والتخطيط بأن خط نجدة الطفل يتم تنفيذه بالشراكة مع وزارات الداخلية ، الصحة ، التربية والتعليم ، التضامن الإجتماعى ، بالإضافة إلى التأمين الصحي ، ومراكز الخدمات النفسية، ومكاتب المحافظين.

وأضاف بأن خط نجدة الطفل على الرقم 16000 مجانى على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع من خلال فريق عمل مدرب للتعامل مع جميع أنواع المشكلات وألية للرصد والوقاية والحماية من العنف الموجه ضد الطفل وألية للإستماع لأراء الأطفال بالإضافة إلى خدمات تقديم الاستشارات النفسية والمساعدات القانونية والاستشارات الأسرية.

كما تناولت الورشة محاضرة حول مهارات العمل الجماعي للدكتور عبدالعظيم صبري ( التفاوض والإقناع – إدارة المشروعات ).

ويتضمن برنامج ورشة العمل فى اليوم الثانى استعراض مواد قانون الطفل المصرى والملاحظات الختامية للجنة الدولية ، زواج الأطفال وزواج الصفقة ، ومناقشات وورش عمل حول الحلول المقترحة من الجمعيات حول تعديلات قانون الطفل .
> وتختتم الفاعليات فى اليوم الثالث بورشة عمل حول احتياجات الجمعيات الأهلية لرفع وبناء قدراتها.

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