منسق حملة ” السيسى رئيسي ” بالمنوفية : جمعنا 28 ألف توكيل من مراكز المحافظة

واصل العشرات من أهالى محافظة المنوفية للأسبوع الثالث التوافد على مكاتب الشهر العقارى بمدن ومراكز المحافظة لجمع توكيلات للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى وسط إقبال أقل من الأسبوعين الماضيين بعد الانتهاء من جمع أكثر من 27 ألف توكيل للمشير السيسى الأسبوعين الماضيين .

وقال محمد السرسى منسق حملة “السيسى رئيسى” أن تم جمع 28 ألف توكيل للمشير عبد الفتاح السيسى من مراكز المحافظة ، مؤكدًا استمرارهم فى جمع التوكيلات وتنظيم مسيرات لحث الأهالى على الخروج لتحرير التوكيلات للسيسى ؛ لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الآن إعلان حملة رسمية لإدارة حملة الترشح للفريق السيسى فى محافظة المنوفية وأن جميع الحملات شعبية ، وسيتم الإعلان عن الحملة الرسمية ومقرها خلال الساعات القليلة المقبلة .