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السيطرة على حريق بمنزل وإصابة عامل باختناق بالمنوفية

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السيطرة على حريق بمنزل وإصابة عامل باختناق بالمنوفية السيطرة على حريق بمنزل وإصابة عامل باختناق بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت قوات الإطفاء والدفاع المدنى بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل شب بمنزل لقرية بميت شهالة التابعة لمركز الشهداء ؛ وأسفر الحريق عن إصابه عامل بحالة اختناق حال قيامه بطفاء الحريق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث الشهداء يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية ميت شهالة ؛ بالانتقال تم إخماد الحريق الذى شب بحظيرتى ماشية مشيدتان بالأخشاب والبوص على مساحة 180 متر ؛ ملحقتان بمنزل مكون من أربعة طوابق على مساحة 100 متر ملك أيمن السيد الغزالى 41 سنة موظف .

وامتدت النار إلى حظيرة أخرى مجاورة ملك ايهاب عبد الحفيظ ؛ ونجم عنن الحريق إصابة زكريا محمد المخلصاوى 48 سنة حالة اختناق أثناء قيامة بإخماد الحريق ؛ وبسؤال المالكان رجحًا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ؛ تم تحرير محضر 1405 إدارى مركز الشهداء لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

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