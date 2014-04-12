السيطرة على حريق بمنزل وإصابة عامل باختناق بالمنوفية

تمكنت قوات الإطفاء والدفاع المدنى بالمنوفية من السيطرة على حريق هائل شب بمنزل لقرية بميت شهالة التابعة لمركز الشهداء ؛ وأسفر الحريق عن إصابه عامل بحالة اختناق حال قيامه بطفاء الحريق .

تلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا من رئيس مباحث الشهداء يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية ميت شهالة ؛ بالانتقال تم إخماد الحريق الذى شب بحظيرتى ماشية مشيدتان بالأخشاب والبوص على مساحة 180 متر ؛ ملحقتان بمنزل مكون من أربعة طوابق على مساحة 100 متر ملك أيمن السيد الغزالى 41 سنة موظف .

وامتدت النار إلى حظيرة أخرى مجاورة ملك ايهاب عبد الحفيظ ؛ ونجم عنن الحريق إصابة زكريا محمد المخلصاوى 48 سنة حالة اختناق أثناء قيامة بإخماد الحريق ؛ وبسؤال المالكان رجحًا أن يكون سبب الحريق ماس كهربائى ؛ تم تحرير محضر 1405 إدارى مركز الشهداء لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .