أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

إعادة تشكيل هيئة مكتب “الأعلى للصحافة” برئاسة عارف .. وعيسى أمينا عاما

Google+ Print
إعادة تشكيل هيئة مكتب “الأعلى للصحافة” برئاسة عارف .. وعيسى أمينا عاما إعادة تشكيل هيئة مكتب “الأعلى للصحافة” برئاسة عارف .. وعيسى أمينا عاما

 

قرر المجلس الأعلى للصحافة اليوم ، إعادة تشكيل هيئة مكتبه برئاسة جلال عارف، وتعيين كل من دكتور حسن عماد مكاوي ومحمد سلماوي وكيلين، وصلاح عيسى أمينا عاما، وحمدي مصيلحي أمينا عاما مساعدا للمجلس.
> وأوضح صلاح عيسى ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المجلس أصدر أيضا قرارا في جلسته اليوم برئاسة عارف، بالموافقة على طلب دار الهلال برفع عدد من الإصدارات الصادرة عنها، وعلى طلب آخر من مؤسسة روزاليوسف برفع أسعار إصداري مجلة “صباح الخير”، وجريدة “روزاليوسف اليومية” .

وأضاف عيسى ، أن أعضاء المجلس تطرقوا خلال الإجتماع إلى عدد من الملفات، من بينها تفعيل عمل اللجنتين المشكلتين لإعداد مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، ومشروع قانون يحل محل القانون رقم 96 لسنة 96، لكي يتوافق مع الدستور الجديد.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

بالصور || الأسعار الجديدة للسلع التمونية التي سيتم صرفها في جميع المنافذ التابعة للوزارة من أبريل 2017

في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه

في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه

«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت

«الصناعات الغذائية» ترصد التغيرات في الأسعار العالمية للزيوت

الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20%

الإحصاء: زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية 82% وتكلفة إنتاج الكهرباء 20%