إعادة تشكيل هيئة مكتب “الأعلى للصحافة” برئاسة عارف .. وعيسى أمينا عاما

قرر المجلس الأعلى للصحافة اليوم ، إعادة تشكيل هيئة مكتبه برئاسة جلال عارف، وتعيين كل من دكتور حسن عماد مكاوي ومحمد سلماوي وكيلين، وصلاح عيسى أمينا عاما، وحمدي مصيلحي أمينا عاما مساعدا للمجلس.

> وأوضح صلاح عيسى ، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المجلس أصدر أيضا قرارا في جلسته اليوم برئاسة عارف، بالموافقة على طلب دار الهلال برفع أسعار عدد من الإصدارات الصادرة عنها، وعلى طلب آخر من مؤسسة روزاليوسف برفع أسعار إصداري مجلة “صباح الخير”، وجريدة “روزاليوسف اليومية” .

وأضاف عيسى ، أن أعضاء المجلس تطرقوا خلال الإجتماع إلى عدد من الملفات، من بينها تفعيل عمل اللجنتين المشكلتين لإعداد مشروع قانون لإلغاء العقوبات السالبة للحرية فى جرائم النشر، ومشروع قانون يحل محل القانون رقم 96 لسنة 96، لكي يتوافق مع الدستور الجديد.

أ ش أ