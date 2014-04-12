أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

رونالدو يسابق الزمن للحاق بمواجهة بايرن ميونيخ

Google+ Print
رونالدو يسابق الزمن للحاق بمواجهة بايرن ميونيخ رونالدو يسابق الزمن للحاق بمواجهة بايرن ميونيخ

رونالدو – أرشيفية

يسابق لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو الزمن للحاق بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني في 23 من الشهر الجاري بملعب سانتياجو برنابيو.

وكان ررونالدو قد سافر الخميس الماضي إلى بورتو للحصول على تشخيص أفضل للحالة حيث قال الأطباء إنه أمامه أسبوعين بصورة مبدئية للعودة.

وتتمثل إصابة اللاعب في تمزق بأنسجة عضلة الفخذ في الساق الأيسر وهي التي حرمت اللاعب من خوض إياب ربع النهائي أمام بروسيا دورتموند الألماني، الذي خسره فريقه بهدفين نظيفين إلا أن فوزه ذهابا بثلاثية شفع له للتأهل للدور التالي.

وبدأ اللاعب اليوم العمل مع اخصائي العلاج الطبيعي المعروف خواكين خوان الذي سبق له الاشراف على تأهيل عدد معروف من الرياضيين خلال فترة الاصابة من ضمنهم لاعب السلة الإسباني باو جاسول والأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب الريال العام الماضي.

وتحرم الاصابة رونالدو من اللعب مع فريقه في فترة حاسمة بنهاية الليجا مثل مواجهة ألميريا اليوم أو نهائي كأس الملك الأربعاء المقبل أمام برشلونة في ملعب ميستايا بفالنسيا.

وكالات

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا