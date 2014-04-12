رونالدو يسابق الزمن للحاق بمواجهة بايرن ميونيخ

يسابق لاعب ريال مدريد الإسباني، البرتغالي كريستيانو رونالدو الزمن للحاق بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ الألماني في 23 من الشهر الجاري بملعب سانتياجو برنابيو.

وكان ررونالدو قد سافر الخميس الماضي إلى بورتو للحصول على تشخيص أفضل للحالة حيث قال الأطباء إنه أمامه أسبوعين بصورة مبدئية للعودة.

وتتمثل إصابة اللاعب في تمزق بأنسجة عضلة الفخذ في الساق الأيسر وهي التي حرمت اللاعب من خوض إياب ربع النهائي أمام بروسيا دورتموند الألماني، الذي خسره فريقه بهدفين نظيفين إلا أن فوزه ذهابا بثلاثية شفع له للتأهل للدور التالي.

وبدأ اللاعب اليوم العمل مع اخصائي العلاج الطبيعي المعروف خواكين خوان الذي سبق له الاشراف على تأهيل عدد معروف من الرياضيين خلال فترة الاصابة من ضمنهم لاعب السلة الإسباني باو جاسول والأرجنتيني أنخل دي ماريا لاعب الريال العام الماضي.

وتحرم الاصابة رونالدو من اللعب مع فريقه في فترة حاسمة بنهاية الليجا مثل مواجهة ألميريا اليوم أو نهائي كأس الملك الأربعاء المقبل أمام برشلونة في ملعب ميستايا بفالنسيا.

وكالات