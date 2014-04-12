نادية الجندي: احترامي لجمهوري سجني في بيتي لسنوات

أكدت الفنانة المصرية نادية الجندي أنّ جلوسها في منزلها لسنوات من دون عمل يعود إلى شيء واحد فقط، ألا وهو تقديسها الجمهور واحترامها له، مشدّدة على أنّها ستحافظ على ثقته بها حتى آخر يوم من حياتها.

وأضافت نادية في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت" أنّ الكثير من الأعمال، سواء في السينما أو التلفزيون، قد عُرضت عليها وبالعشرات، مضيفة أنّ المكتوب يُقرأ من عنوانه، وبمجرّد أنّها كانت تبدأ بقراءة القصّة، كان الحزن ينتابها، جرّاء حالة الاستخفاف التي تُصيب بعض المؤلفين، نتيجة عدم تطرّقهم إلى أفكار جديدة، ولكنها حينما عرض عليها مسلسل "أسرار" احترمت الورق جداً وقرّرت أن تشارك فيه.

وأوضحت نجمة الجماهير أنها خلال فترة ابتعادها عن الفنّ كانت تعيش حياتها بشكل طبيعي، وتخرج مع صديقاتها، وتمضي أوقاتها مع نجلها، وتسافر إلى مهرجانات وما أشبه ذلك.

وعن رؤيتها إلى وجود موسم دراميّ جديد، وإن كانت تقبل المشاركة فيه أم لا، قالت إنها مؤمنة دوماً بنظرية أنّ العمل الجيّد الذي يُقدّر الجمهور سيلقى إقبالاً في أيّ وقت يُعرض فيه، مشيرة إلى أنّه لا يهمّها توقيت العرض، لأنّها تثق بتشوّق الجمهور إليها.

وعن الشخصية التي تقدّمها، قالت ضاحكة: "عندما يسألني الصحافيّون عن شخصيتي في العمل، لا أحبّ الكلام المستهلك الذي أقول إنّ القصة جديدة والشخصيّة لم تروها من قبل، وما إلى ذلك من كلام مرسل".

ويُشارك في بطولة مسلسل "أسرار" مادلين طبر وعزت أبو عوف وأحمد وفيق، ومن إخراج وائل فهمي عبد الحميد.

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