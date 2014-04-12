دفاع “متهمي الأزبكية ” : أحد موكلينا مختل عقلياً

قدم أعضاء هيئة الدفاع؛ عن متهمي قضية “احداث الأزبكية” البالغ عددهم 68 متهماُ بمطالبها لدى هيئة المحكمة التى تنظر القضية بمعهد امناء الشرطة.

وطالب أعضاء هيئة الدفاع باستدعاء كل من النقيب مجدي عرفة ضابط مباحث بقسم الأزبكية، والنقيب محمود شاكر ضابط مباحث بقسم قصر النيل، الى جانب العميد إيهاب حوفى مأمور قسم الأزبكية ، من اجل الأدلاء بأقوالهم بشأن القضية

وعلى نحو متصل طالبت هيئة الدفاع باستخراج صورة عن دفترى احوال قسم الأزبكية وقسم قصر النيل بتاريخ 25 يناير والتى وقعت خلالها تلك الاحداث

من جهة اخرى اكد احد اعضاء الدفاع عن المتهمين بان المتهم محمود عبد العظيم مختلا عقليا -بحسب المسًتندات الرسمية عن احدى مستشفيات الطب النفسي التابعة للتأمين الصحي- وان امر بقائه بالمحبس به خطورة على حياته وحياة من حوله، مطالباً بإخلاء سبيله على ذمة القضية