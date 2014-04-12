إصابة أمين شرطة ورقيب أثناء محاولة هروب متهمين من مقر نيابة بني سويف

أصيب أمين شرطة ورقيب بجروح وسحجات وكدمات أثناء قيام قوات الحراسة المعينة بنيابة مركز بنى سويف من إحباط محاولة قيام أهل متهمين بتهريب ذويهم من مبنى النيابة العام ببنى سويف .

وألقت قوات الحراسة القبض على 4 منهم وأمر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف بحبسهم 4 أيام والتجديد لهم فى الميعاد القانونى.

وكان اللواء إبراهيم هديب مدير أمن بنى سويف تلقى بلاغًا بأنه أثناء عرض متهمين وهم محمد عبدالعظيم محمد ومحمود إبراهيم خليفة ومحمد حلمى ومحمد زغلول حلمى وإسلام حسنى محمد وجميعهم مقمين بميت عقبة بمحافظة الجيزة على نيابة مركز بنى سويف أصدرت النيابة العامة قرار بحجزهم وعرضهم صباح باكر وعقب خروجهم قام أقاربهم بإحداث حالة من الهياج وتعدوا على قوات الحراسة بالضرب والسب والشتم فى محاولة لتهريب المتهمين أثناء تواجدهم داخل المبنى وعلى الفور قامت قوات قتالية بعمل كردون أمنى داخل مقر النيابة العامة وألقت القبض على احمد صابر حامد واحمد محمد الحسينى وحسن محمد عبدالحميد وزكى كمال زكى وجميعهم من أقارب ومعارف المتهمين ومعهم سيارة رقم 201004 أجرة الجيزة لتهريب المتهمين فيها ونتج عن المواجهات إصابة محمد حسين أمين شرطة ومحمد فاروق محمد رقيب شرطة وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج .

وأمر المستشار وليد الرفاعى المحامى العام لنيابات بنى سويف بحبس المتهمين الأربعة الذى حاول ذويهم تهريبهم 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم فى الموعد القانونى .