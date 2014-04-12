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حبس 4 أشخاص بالفيوم 15 يوما بتهمة الانتماء لخلية إرهابية

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حبس 4 أشخاص بالفيوم 15 يوما بتهمة الانتماء لخلية إرهابية حبس 4 أشخاص بالفيوم 15 يوما بتهمة الانتماء لخلية إرهابية

قررت النيابة الكلية بالفيوم الكلية حبس 4 أفراد من قرية الونايسة بمركز اطسا كان القي القبض عليهم يوم الأربعاء الماضى لاتهامهم بالانتماء إلى خلية إرهابية ” بيت المقدس ” وتبنى الفكر المتشدد 15 يوما على ذمة التحقيقات في الواقعة .

كانت أجهزة الشرطة قد ألقت القبض على كل من “حماده.م ، عطية.ر.ت ، عبدو.م.ي ، أبو بكر.ع.ا ” من قرية الونايسة ، لإنتمائهم إلى خلية تتبنى الفكر الجهادي، وهي الخلية التي أسسها “سعيد حسين.ع” الذي لقي مصرعه فجر الخميس الماضي في حادث سير بمدخل إطسا ناحية طريق أسيوط الغربي، بعد أن صدمته سيارة نقل خلال إستقلاله دراجة بخارية وبيده سلاح آلي.

 

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