ندوة لعرض تجربة اليابان في توفير الطاقة بجامعة قناة السويس

قال الملحق الإقتصادي للسفارة اليابانية بالقاهرة ، المهندس “تويوكازونا جامونيه” إن الشعب اليابانى مر بتجربة صعبة خلال عام 2011 ، وذالك عقب كارثة زلزال “فوكوشيما” ، والذى أدى إلى أن معظم مدن اليابان غرقت فى الظلام وهو الأمر الذي تم التغلب عليه بالتعاون الجماعي المشترك ، بين الحكومة والشعب الياباني ، لتوفير الكهرباء بنسبة قاربت 15 % من الطاقة الكهربائية”.

جاء ذلك خلال ندوة أقامتها جامعة قناة السويس ، بمقرها الرئيسي بالإسماعيلية اليوم السبت ، لعرض التجربة اليابانية لتوفير الطاقة ، وقال “جامونيه ” إن استخدام المراوح بديلا عن التكييف ، بالإضافة الى تخفيف إرتداء الملابس والتقليل من الملابس الثقيلة ، ومنع فتح أبواب الثلاجات بشكل متصل ، الى جانب تقليل الإضاءة في الشاشات التلفزيونية ، هي أمور ساهمت في توفير الطاقة الكهربائية بشكل ملموس”، مضيفا ، ” إن المصريين يجب أن يضعوا هدفا واحدا والإتجاه نحوه كما فعل اليابانيون ، وهو توفير الطاقة الكهربائية مما يؤدي إلي توفير قرابة 18 مليارا و500 مليون جنيه ، تنفقها الحكومة المصرية علي دعم الطاقة سنويا”.

من جانبه قال رئيس الجامعة الدكتور محمد محمدين، أن جامعة قناة السويس تتبني مبادرة تهدف إلى دعوة أفراد الشعب المصري للمساهمة في حل أزمة انقطاع الكهرباء من رجال أعمال ومسؤولين وطلاب ومواطنين.

أ ش أ