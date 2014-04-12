القوى السياسية بمركز سنورس تطالب بلقاء محافظ الفيوم لمناقشة أسباب تراجع الخدمات

دعت القوى السياسية والشعبية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، إلى لقاء عاجل بالدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، بسبب تردى الأوضاع داخل مدينة سنورس إحدى أكبر المدن بالمحافظة، و تراجع الخدمات ووضع حدًا لمعاناة الأهالي مع شركة غاز الفيوم والشركات التي تعمل تحت رايتها وتشرف عليها والحفر والمطبات التي نتجت عن أعمال الشركات التي تعمل في تركيب وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل وتعمل بشكل عشوائي ويفتقد للمتابعة والتنظيم والإشراف من الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز سنورس ، الأمر الذي أدى إلى إتلاف الرصف بكافة شوارع المدينة الرئيسية والفرعية.

وقال المهندس محمد الهوارى ، إن شركات الغاز تعمل دون متابعة دقيقة من الأمن الصناعي وتستغل علاقاتها الطيبة بالوحدة المحلية وتحفر دون وضع العلامات التحذيرية وتردم بمخلفات الحفر وتلقى بالكتل الكبيرة من المخلفات بنهر الطريق ، إلى جانب افتقاد العمل بتلك الشركات لأبسط الشروط الفنية وعند الدهان أو التركيب يخلفون خسائر كبيرة لأبناء مدينة سنورس .

وطالب الدكتور أحمد برعي المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد بالفيوم ، بضرورة تشكيل لجنة من مديرية الإسكان بالمحافظة وممثلين عن المجتمع المدني لمراجعة الشوارع التي أتلفها الإهمال لرد الشئ لأصله بالرصف مرة أخرى ، خاصة بالشوارع التي انتهت منها الشركات من أعمال حفر ردم واختبار .

وشدد ممدوح الحسيني رئيس حملة ناس بتحب مصر ، على ضرورة الاهتمام بمدينة سنورس والقرى لتعظيم دور العمل التنفيذي بالوحدة المحلية للمركز والمدينة للارتقاء بالخدمات التي تراجعت إلى حد كبير .