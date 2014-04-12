أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

أنور سلامة: موقف المصري بات صعبا بعد الهزيمة من الإسماعيلي

Google+ Print
أنور سلامة: موقف المصري بات صعبا بعد الهزيمة من الإسماعيلي أنور سلامة: موقف المصري بات صعبا بعد الهزيمة من الإسماعيلي

أكد أنور سلامة المدير الفني للمصري أن خبرة لاعبي الإسماعيلي كانت وراء حسم نتيجة مواجهتهما بالدوري الممتاز يوم السبت.

وفاز الإسماعيلي بهدفين دون رد حافظ بهما على وصافته للمجموعة الثانية.

وقال سلامة لـFilGoal.com: "خبرة لاعبي الإسماعيلي كانت وراء حسم نتيجة لقاء اليوم".

وأضاف "الفترة المقبلة صعبة في الفريق ولابد أن يتحملها الكل لأن أمامنا مشوار نحتاج من خلالهع علاج الأخطاء العديدة التي وقع فيها اللاعبين".

وأتم "المصري في موقف صعب حاليا بعد احتلاله المركز الثامن ولابد من التركيز حتى نبتعد عن منطقة الخطورة في جدول المسابقة".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع