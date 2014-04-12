أنور سلامة: موقف المصري بات صعبا بعد الهزيمة من الإسماعيلي

أكد أنور سلامة المدير الفني للمصري أن خبرة لاعبي الإسماعيلي كانت وراء حسم نتيجة مواجهتهما بالدوري الممتاز يوم السبت.

وفاز الإسماعيلي بهدفين دون رد حافظ بهما على وصافته للمجموعة الثانية.

وقال سلامة لـFilGoal.com: "خبرة لاعبي الإسماعيلي كانت وراء حسم نتيجة لقاء اليوم".

وأضاف "الفترة المقبلة صعبة في الفريق ولابد أن يتحملها الكل لأن أمامنا مشوار نحتاج من خلالهع علاج الأخطاء العديدة التي وقع فيها اللاعبين".

وأتم "المصري في موقف صعب حاليا بعد احتلاله المركز الثامن ولابد من التركيز حتى نبتعد عن منطقة الخطورة في جدول المسابقة".