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ريكاردو: الإسماعيلي لم يقدم مباراة ممتازة أمام المصري

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ريكاردو: الإسماعيلي لم يقدم مباراة ممتازة أمام المصري ريكاردو: الإسماعيلي لم يقدم مباراة ممتازة أمام المصري

يرى البرازيلي ريكاردو المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه لم يلعب مباراة ممتازة، ولكن اللاعبين قاتلوا بقوة نحو تحقيق الفوز على المصري في الدوري الممتاز.

وفاز الإسماعيلي بهدفين نظيفين على المصري وقدم مباراة هجومية.

وقال ريكاردو لـFilGoal.com يوم السبت: "لم نلعب مباراة ممتازة ولكن اللاعبين قاتلوا وسعوا نحو الفوز واستطاعوا تحقيقه بعد تسجيل الهدفين وإهدار العديد من الفرص".

وأضاف "الفوز دفع بنا لمواصلة مشوار المنافسة من أجل الصعود للمربع الذهبي والمنافسة على اللقب.. خاصة وأن الإسماعيلي فريق كبير ويحق له المنافسة على البطولات".

وأتم "عودة المصابين كان لهم دورا في إعادة التوازن للفريق، واكتسبنا لاعبين صغار سيكونوا نجوما طالما استمروا على هذا الحماس".

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