يوفينتوس: لا نية لبيع بوجبا

نفى فريق يوفنتوس على لسان مديره العام “جوزيبي ماروتا” إشاعة انضمام النجم الفرنسي بول بوجبا لباريس سان جيرمان خلال الصيف المقبل مقابل 70 مليون يورو، حيث أكد أن فريقه ليس مضطرًا للتخلي عن نجومه كونه يُريد المنافسة على الألقاب خلال المواسم المقبلة.

ماروتا استهل حديثه عن بوجبا نافيًا إشاعات ارتباطه بباريس سان جيرمان “الإشاعات المتعلقة بانتقال بوجبا لباريس سان جيرمان لا أساس لها، نريد أن نُبقي على اللاعب وتجديد عقده ولن نتخلى عنه”.

ثم أضاف معلقًا على مبلغ 70 مليون يورو الذي أشارت له وسائل الإعلام “صحيح أن مبلغ 70 مليون يورو مثير للاهتمام، لكن اليوفي فريق كبير ويريد المنافسة على الألقاب ولا يُفكر في بيع نجومه”.

أما عن إمكانية انتقال بوجبا بنفس طريقة زين الدين زيدان في الماضي “في الماضي كنا نقوم بمثل هذه التضحيات، لكن ليس الآن. صحيح أننا تخلينا عن زيدان، لكننا اليوم في سياق مختلف، وفي كل الأحوال، لا نملك أية عروض من أجل بوجبا حتى الآن، وبالتالي لا يجب أن نُضيع الوقت في أمور لم تحصل”.