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كومباني: الخسارة من ليفربول لن تنهي فرص سيتي

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كومباني: الخسارة من ليفربول لن تنهي فرص سيتي كومباني: الخسارة من ليفربول لن تنهي فرص سيتي

يعتقد فينسنت كومباني قائد مانشستر سيتي أن فريقه لن يخسر فرصة التتويج بالدوري الإنجليزي في حال الخسارة من ليفربول يوم الأحد في قمة الجولة الـ34.

ليفربول يتصدر المسابقة برصيد 74 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الوصيف وأربع نقاط عن سيتي الثالث.

ولكن سيتي لعب مباراتين أقل.

وقال كومباني لموقع "فور فور تو": "في حالة سيتي، اعتقد أننا سنظل نحتفظ بفرصنا.. فمن الواضح أن الفائز سيكون المرشح للقب".

وأوضح "ولكن إذا خسرنا، اعتقد أننا نمتلك أكثر من فرصة للعودة عكس ليفربول في حال فوزنا".

وأضاف "ستكون مباراة هامة للمتنافسين، فالدوري أصبح مسابقة أكثر تنافسية الآن ومن الجيد مشاركة العديد من الفرق في المنافسة بعد أن ظلت محصورة على نفس الفرق لسنوات".

وأتم "الآن يمكن أن يفوز به ليفربول.. أو سيتي.. أو قد يكون البطل تشيلسي".

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فيديو اليوم السابع