سيميوني يحذر أتليتكو من الإفراط في التفاؤل

مدريد، (إفي): حذر الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لأتليتكو مدريد الإسباني يوم السبت من الانتشاء بالتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة، وتصدر الليجا، وذلك قبل مواجهة خيتافي في البطولة المحلية.

وقال سيميوني، في مؤتمر صحفي عشية المواجهة، "يتبقى عدد قليل من المباريات لانهاء الليجا، ولكن اذا كنا نتعامل في البداية مع كل مباراة على حده، فهذا الأسلوب سنتبعه الآن أكثر من أي وقت مضى".

وأوضح "لابد من ادراك ما يحدث لنا، فهناك أربعة فرق إسبانية بلغت نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ودوري أوروبا، ونحن نحتل صدارة الليجا".

وتابع "وهذا ينبغي أن يكون مصدر فخر كبير لنا، ويحفزنا ويجعلنا أقوى. ينبغي علينا الابتعاد عن كل الكلمات المعسولة والاستعداد لبذل المجهود" أمام خيتافي، مشيرا إلى أن الفريق "ينافس بشكل جيد للغاية في الليجا".

وتأهل أتليتكو مدريد وريال مدريد إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة وبروسيا دورتموند على الترتيب، وبلغ فالنسيا وسيفيليا الدور ذاته من دوري أوروبا على حساب بازل السويسري وبورتو البرتغالي.

وأضاف سيميوني "الليجا تمضي قدما، والفريق في موقع جيد، ولكن للحفاظ عليه لابد من تقديم مباراة كبيرة أمام خيتافي، نعتمد بشكل كامل على استراتيجية التعامل مع كل مباراة على حده. بدون شك لا يتبقى الكثير أمامنا بمرور الوقت، وكذلك بالنسبة للمنافسين، ولابد من التعامل مع هذا الوضع بشكل جيد، ولكن سيعتمد هذا على رد فعلنا كفريق".

وأشار "الأهم وما أكرره منذ فترة هو حالتنا نحن، لأننا لا نعتمد على أحد، نعتمد على المجهود والعمل الذي يمكننا القيام به، أتوقع هذا، وأتمنى أن نشاهد فريقا قادرا على المنافسة في ظل أهمية المباراة".

وقال إن المباراة ستكون صعبة نظرا لوضع خيتافي الحالي حيث إنه يواجه شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، إذ يحتل المركز الـ18 برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن ألميريا.

وأضاف "انه منافس نعرفه، ودائما ما يبذل مجهودا كبيرا أمامنا. ستشهد المباراة منافسة كبيرة، تركيزنا منصب فقط على المباراة، ونتمنى أن نتعامل معها بالشكل الأمثل".

وبسؤاله عن الاطاحة ببرشلونة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا قال "برشلونة لديه دوافع قوية لتقديم مباراة جيدة في الليجا، ووضع ما حدث جانبا، في انتظار نهائي كأس ملك إسبانيا وآملا أن يحافظ على مركز جيد حتى الجولة الأخيرة".

ويحتل البرسا حاليا المركز الثاني في الليجا بفارق نقطة واحدة عن أتليتكو المتصدر، ويتواجه الفريقان في الجولة الأخيرة من عمر المسابقة، والتي ستكون الفرصة الأخيرة للفريق الكتالوني للفوز باللقب اذا استمر الوضع كما هو الآن.