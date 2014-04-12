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برشلونة يستأنف قرار حرمانه من الدخول في سوق الانتقالات

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برشلونة يستأنف قرار حرمانه من الدخول في سوق الانتقالات برشلونة يستأنف قرار حرمانه من الدخول في سوق الانتقالات

/أ ش أ/ قدم نادي برشلونة الإسباني استئنافا ضد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بحرمانه من إبرام أي صفقات جديدة لفترتي قيد وتغريمه مبلغ 370 ألف يورو لانتهاكه القواعد المنظمة لضم وتسجيل اللاعبين الأجانب دون 18 عاما.

وتأتى هذه الخطوة من جانب برشلونة دون أن تتضمن أي إجراء يمكن أن يفسر على أنه تحدي لسلطة أعلى هيئة لإدارة اللعبة الشعبية في العالم، وذكرت صحيفة ماركا أن النادي سيسلك كل الطرق الدبلوماسية سعيا وراء تخفيف العقوبة من أجل أن يتمكن من ضم صفقات جديدة في موسم الانتقالات الصيفية وهو أمر حيوي من أجل تجديد دماء الفريق وتحقيق طموحاته في الموسم الجديد.

وسيقر النادي في البداية بأنه انتهك المادة رقم 19 بضمه لاعبين أجانب تحت السن ولكنه ظل دائما ملزما بروح المادة، وفي حالة اخفاقه في هذه المحاولة سيلجأ للمطالبة بالاكتفاء بالإنذار بتطبيق عقوبة في حالة تكرار الأمر بدلا من اللجوء لفرض العقوبة مباشرة.

كما يعمل النادي الكتالوني على المطالبة بالسماح له في حالة عدم قيامه بالتعاقد مع لاعبين جدد، باستعادة اللاعبين الذين غادروه على سبيل الإعارة إلى أندية أخرى.

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