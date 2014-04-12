برشلونة يقطع شوطا كبيرا نحو التجديد لميسي

/أ ش أ/ قطع نادي برشلونة ونجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي خطوة كبيرة نحو تجديد عقد اللاعب بعد أن وافق النادي على عدم الحصول على أي نسبة من عائدات استغلال صورة اللاعب.

وذكرت صحيفة ماركا اليوم السبت أنه على الرغم من وجود بعض التفاصيل التي يتعين التوصل لاتفاق بشأنها إلا أن الطرفين اقتربا أكثر من أي وقت سابق على إبرام اتفاق جديد.

وأضافت الصحيفة أن النادي وافق على عدم الحصول على أي نسبة من عائدات استغلال صورة اللاعب بينما كان العرض الأول للنادي يتضمن حصوله على نسبة 50 بالمئة غير أن النادي تراجع عن موقفه وقرر التخلي عن العائدات بالكامل لميسي.

كما تم إحراز تقدم بشأن الراتب الأساسي للاعب حيث كان الخلاف الأساسي على راتب اللاعب وكان الفارق بين قيمة العرض والمبلغ الذي يتوقع اللاعب الحصول عليه نحو 9 ملايين يورو وتم تقليص هذه الفجوة حاليا لأقل من نصف هذا المبلغ تقريبا لنحو 2 مليون يورو بعد الضرائب سنويا وهو ما يعد ضعف هذا المبلغ قبل الضرائب.

ويبلغ عقد اللاعب مابين 19 و20 مليون يورو سنويا بعد الضرائب مع وجود مبالغ إضافية خاصة ببعض المناسبات لكن لم يتم الاتفاق بهذا الشأن حتى الآن.