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كرويف: تاتا ليس من يدير برشلونة

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كرويف: تاتا ليس من يدير برشلونة كرويف: تاتا ليس من يدير برشلونة

انتقد يوان كرويف المدير الفني السابق لبرشلونة الطريقة التي تدار بها منظومة النادي الكتالوني، وذلك بعد خروج الفريق من دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا على يدي أتليتكو مدريد.

أتليتكو مدريد تعادل ذهابا في كامب نو بهدف لمثله، ثم فاز بهدف في الإياب على البلوجرانا ليتأهل رفقة تشيلسي وبايرن ميونيخ وريال مدريد إلى نصف النهائي.

وعن المباراة، قال كرويف: "هذا ليس برشلونة الذي تركته.. الأمر يبدو سيئا".

وتابع أيقونة الكرة الهولندية "لا يمكن أن ألوم تاتا (المدير الفني لبرشلونة)، إنه يفعل ما بوسعه، لكن من الصعب أن تقود فريق مثل هذا حين لا يجعلك أحد تعمل بصلاحيات".

وأضاف "في السنوات الأربع الأخيرة لم يكن المدرب هو صاحب القرار في برشلونة، لدرجة أن النادي كان يبيع لاعبين يرغب المدرب في الاحتفاظ بهم مثلما حدث مع بيب جوارديولا والمدافع تشيجرنسكي".

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