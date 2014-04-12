أخبار عاجلة

الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
مرتضى: هخوض انتخابات الزمالك.. والراجل ينزل قدامي ويكسبني -
مرتضى منصور يزيح النقاب عن تشكيل الجهاز الفني الجديد -
السفيرة عزيزة - ريهام صفوت " إمرأة تفكر خارج الصندوق" .. عربية للأكل الصيني -
كارثة || ملهى يمزج الآذان بالموسيقى -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الاخبار مع دينا عصمت - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 -
ملاعب ONsport:عيش التجربة في 7 آلاف جليد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

' ميسي لاعب شوارع.. ونيمار ضحية '

Google+ Print
' ميسي لاعب شوارع.. ونيمار ضحية ' ' ميسي لاعب شوارع.. ونيمار ضحية '

دافع يوان كرويف المدير الفني السابق لبرشلونة عن نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي، بعد الانتقادات التي طالت الأرجنتيني.

ميسي لم يتألق في خسارة برشلونة أمام أتليتكو مدريد بهدف، ليودع الفريق الكتالوني دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية.

وواجه ميسي انتقادات تشير إلى أنه افتقد الحماس اللازم في الملعب، وأنه بدأ "يمل من اللعبة".

لكن كرويف دافع عن النجم الأعسر، وصرح "ميسي يلعب بعقلية لاعب الشوارع، لا يمل أبدا من كرة القدم".

وتابع "لو لعب مباراة كل يوم سيرغب في الفوز، إنه لاعب عظيم".

وعن نيمار الذي انتقده من قبل كرويف بسبب راتبه الضخم بالمقارنة بسنه الصغيرة (21 عاما)، صرح أيقونة الكرة الهولندية "بالنسبة لي هو مظلوم، متأثر بالصفقة ككل، لكنه أقرب للضحية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع