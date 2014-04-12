' ميسي لاعب شوارع.. ونيمار ضحية '

دافع يوان كرويف المدير الفني السابق لبرشلونة عن نجم الفريق الكتالوني ليونيل ميسي، بعد الانتقادات التي طالت الأرجنتيني.

ميسي لم يتألق في خسارة برشلونة أمام أتليتكو مدريد بهدف، ليودع الفريق الكتالوني دوري أبطال أوروبا من دور الثمانية.

وواجه ميسي انتقادات تشير إلى أنه افتقد الحماس اللازم في الملعب، وأنه بدأ "يمل من اللعبة".

لكن كرويف دافع عن النجم الأعسر، وصرح "ميسي يلعب بعقلية لاعب الشوارع، لا يمل أبدا من كرة القدم".

وتابع "لو لعب مباراة كل يوم سيرغب في الفوز، إنه لاعب عظيم".

وعن نيمار الذي انتقده من قبل كرويف بسبب راتبه الضخم بالمقارنة بسنه الصغيرة (21 عاما)، صرح أيقونة الكرة الهولندية "بالنسبة لي هو مظلوم، متأثر بالصفقة ككل، لكنه أقرب للضحية".