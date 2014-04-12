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ريال مدريد بدون سبعة لاعبين أمام ألمريا

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ريال مدريد بدون سبعة لاعبين أمام ألمريا ريال مدريد بدون سبعة لاعبين أمام ألمريا

يخوض ريال مدريد موقعة ألمريا في الدوري الإسباني بدون 7 من لاعبيه بسبب الإيقافات والإصابات في صفوف الميرنجي.

شابي ألونسو وداني كارباخال الثنائي الأساسي في صفوف الميرنجي لن يخوض اللقاء بسبب الإيقاف.

أما لائحة المصابين، فتضم مارسيللو وألفارو أربيلوا وسامي خضيرا وخيسي رودريجز وكريستيانو رونالدو.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في السباق نحو درع الليجا، إذ يملك 76 نقطة بفارق 3 نقاط عن المتصدر أتليتكو وبنقطتين عن الوصيف برشلونة.

جدير بالذكر أن ريال مدريد لو تساوي في النقاط مع أتليتكو، سيتوج الأخير بالليجا بالنظر إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين.

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