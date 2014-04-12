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انتهت – الإسماعيلي 2-0 المصري

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انتهت – الإسماعيلي 2-0 المصري انتهت – الإسماعيلي 2-0 المصري

فاز الإسماعيلي على المصري البورسعيدي 2-0.

يتقدم الإسماعيلي على المصري البورسعيدي في مباراة دربي القناة بهدف سجله في الشوط الأول.

يلعب الإسماعيلي مع المصري البورسعيدي في مباراة دربي القناة بالجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

وتقام المباراة على استاد عجرود بالسويس.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني في المجموعة الثانية من الدوري الممتاز برصيد 21 نقطة.

فيما يأتي المصري ثامنا برصيد 16 نقطة.

الإسماعيلي يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 38 عن طريق كوفي ميشاك.

الإسماعيلي يضيف الثاني عن طريق جون أنطوي في الدقيقة 78.

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