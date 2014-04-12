بالفيديو - الإسماعيلي يحسم دربي القناة بأجنبيين .. ويضغط الزمالك

حقق الإسماعيلي فوزا مستحقا على المصري البورسعيدي 2-0 في مباراة دربي القناة يوم السبت في الجولة الـ16 من الدوري الممتاز.

وكرر الإسماعيلي فوزه الذي حققه على المصري في الدور الأول بنفس النتيجة.

وأحرز هدفي الدراويش الثنائي الأجنبي المحترف في صفوفه.

فسجل كوفي ميشاك في الدقيقة 38، وجون أنطوي في الدقيقة 78.

وبات أنطوي متصدرا لقائمة هدافي الدوري بالهدف الثامن بالتساوي مع عبد الله السعيد لاعب الأهلي.

ورفع الدراويش رصيدهم إلى 24 نقطة، ليحمي وصافته للمجموعة الثانية من الزمالك صاحب المركز الثالث بـ19 نقطة.

كما قلص الإسماعيلي الفارق بينه وبين بتروجيت المتصدر إلى خمس نقاط فقط، والدراويش لعبوا مباراة أقل.

وتجمد رصيد المصري عند 16 نقطة في المركز الثامن.

شاهد الأهداف

الجيش والشرطة

وفي إطار الجولة ذاتها، انتزع اتحاد الشرطة فوزا صعبا بهدف على نظيره طلائع الجيش سجله محمد محسن أبو جريشة.

ورفع الشرطة رصيده للنقطة 20 بالمرتبة الثالثة.

وظل الجيش تاسعا برصيد 14 نقطة.

شاهد الهدف