الكرملين: 3.672 مليون روبل راتب بوتين

نشر الكرملين على موقعه الإلكتروني، جدولا يوضح دخل الشخصيات الروسية الأولى، بمن فيهم الرئيس فلاديمير بوتين خلال العام 2013.

وجاء في الجدول أن الرئيس فلاديمير بوتين حصل في العام الفائت على مدخول مالي إجمالي قدره 3.672 مليون روبل (مايعادل 100 ألف دولار) مقابل 5.79 مليون روبل في العام 2012 و3.7 مليون روبل في العام 2011 (واحد دولار = 36 روبل).

أما رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف فحصل في العام الماضي على مدخول يقارب 4.2 مليون روبل.

أما المركز الأول في حجم المدخول للعام 2013 بين وزراء الحكومة الروسية فكان من نصيب ميخائيل أوبيزوف، وزير شؤون الحكومة المفتوحة بملبغ يقارب 282.9 مليون روبل، أي أكثر من الرئيس بوتين بحوالي 78 مرة.