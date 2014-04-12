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“القومى لحقوق الانسان” فى ندوة خاصة عن الطفل و مستقبل مصر..الاثنين

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“القومى لحقوق الانسان” فى ندوة خاصة عن الطفل و مستقبل مصر..الاثنين “القومى لحقوق الانسان” فى ندوة خاصة عن الطفل و مستقبل مصر..الاثنين

ينظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، ندوة حول “حقوق الطفل ومستقبل ”  الأثنين القادم لرفع الوعى العام بحقوق الطفل داخل المجتمع المصري.

الندوة توضح أن ضمان الحقوق الأساسية للطفل يُعد بمثابة القواعد الأساسية لثقافة راسخة لحقوق الإنسان بهدف رفع الوعي المجتمعي بحقوق الأطفال ودعم حصول الاطفال علي حقوقهم وفقاً للدستور والقانون والاتفاقيات ذات الصلة .

ويشارك في الورشة المجلس القومى للأمومة والطفولة ومعهد دراسات الطفولة بمعهد عين شمس والمجلس القومى للمرأة وعدد من الوزرات المعنية ومنظمات المجتمع المدنى العاملة في مجال الطفولة والباحثيين في مجال الطفولة .

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