حبس مدير شركة وإستورجى سيارات 15 يوما بتهمة إمداد أنصارالأخوان بالأسلحة

أمر محمد الجرف، مدير نيابه حوادث القاهره برئاسه المستشار شريف معتز بحبس ٢ من عناصر الجماعه الارهابيه لاتتهامهم بحيازه اسلحه وامداد المتظاهرين بها لاستخدمها في اعمال الشغب والعنف ١٥ يوما علي ذمه التحقيقات وسرعه تحريات الامن الوطني، وعرض المضبوطات على خبراء تحقيق الادلة الجنائية .

وكشفت تحقيقات النيابه باشراف المستشار طارق ابو زيد المحامي العام الاول لنيابات جنوب القاهره الكليه بقيام كلا من مدير شركه تسويق واستورجي سيارات بتزعم مسيرات الجماعه الارهابيه امام كنيسه ابو سيفين ومسجد المغفره بمنطقه حدايق المعادي وتم ضبط المتهم الاول بحيازته بندقيه خرطوش انجليزي الصنع وحوالي ٢٠ طلقه والمتهم الثاني بحيازته فردين خرطوش وحوالي ١٥ طلقه ومع كليهما عﻻمات رابعة واقنعة .

وأسندت النيابه للمتهمين تهم الانضمان للجماعه الارهابيه وحيازه اسلحه وزخيره وترويع المواطنين وتكدير السلم العام وقطع طريق وتظاهر بدون ترخيص والاعتداء علي ممتلكات عامه للدوله وامداد اخرين بأدوات تستخدم لأيذاء الغير .