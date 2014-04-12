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ماليزيا تنفي إرسال طائرة لتتبع أثر الطائرة المفقودة

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ماليزيا تنفي إرسال طائرة لتتبع أثر الطائرة المفقودة ماليزيا تنفي إرسال طائرة لتتبع أثر الطائرة المفقودة

نفت القوات الجوية الماليزية، ما تردد مؤخرا حول إرسال سلاح الجو الماليزي طائرة للبحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة ، بعد إختفائها في وقت مبكر من يوم 8 مارس الماضي.
> وأكد القائد العام للقوات الجوية ، الفريق أول روزالي داود ، في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية “برناما” اليوم السبت ، عدم صحة هذه الإدعاءات بشكل كامل.
> كانت قناة “سي إن إن” الفضائية ، قد بثت تقريرا في وقت سابق، تقول فيه “إن مسئولا ماليزيا رفيع “لم تذكر اسمه”، صرح بأن القوات الجوية الماليزية ، أرسلت طائرة تابعة لها في 8 مارس الماضي، لتتبع أثر الطائرة المفقودة”.
> يذكر أن ، طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي كانت في رحلتها من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 227 راكبا وطاقم مؤلف من 12 شخصا، قد إختفت من شاشة الرادار بشكل مفاجيء ، وذالك بعد إقلاعها من مطار كوالالمبور الدولي ، بعد منتصف ليلة يوم 8 مارس الماضي.

أ ش أ

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