ماليزيا تنفي إرسال طائرة لتتبع أثر الطائرة المفقودة

نفت القوات الجوية الماليزية، ما تردد مؤخرا حول إرسال سلاح الجو الماليزي طائرة للبحث عن طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة ، بعد إختفائها في وقت مبكر من يوم 8 مارس الماضي.

> وأكد القائد العام للقوات الجوية ، الفريق أول روزالي داود ، في بيان نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية “برناما” اليوم السبت ، عدم صحة هذه الإدعاءات بشكل كامل.

> كانت قناة “سي إن إن” الفضائية ، قد بثت تقريرا في وقت سابق، تقول فيه “إن مسئولا ماليزيا رفيع “لم تذكر اسمه”، صرح بأن القوات الجوية الماليزية ، أرسلت طائرة تابعة لها في 8 مارس الماضي، لتتبع أثر الطائرة المفقودة”.

> يذكر أن ، طائرة الخطوط الجوية الماليزية التي كانت في رحلتها من كوالالمبور إلى بكين، وعلى متنها 227 راكبا وطاقم مؤلف من 12 شخصا، قد إختفت من شاشة الرادار بشكل مفاجيء ، وذالك بعد إقلاعها من مطار كوالالمبور الدولي ، بعد منتصف ليلة يوم 8 مارس الماضي.

أ ش أ