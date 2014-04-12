بنزيمة يستعد لتخطي زيدان.. ليصبح أكثر الفرنسيين مشاركة مع ريال مدريد

يستعد كريم بنزيمة، مهاجم ريال مدريد الإسباني ليصبح اللاعب الفرنسي الذي يخوض أكبر عدد من المباريات مع الفريق الملكي، الذي لعب في صفوفه 15 لاعبًا فرنسيًا.

ومن المقرر أن يفض بنزيمة أمام ألميريا في الليجا، الشراكة مع زين الدين زيدان، على عرش اللاعبين الفرنسيين الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات مع الفريق الملكي، حيث يتساويان برصيد 227 لقاء.

ورغم ذلك، فإن بنزيمة، الذي انتقل إلى صفوف ريال مدريد في 2009 قادما من ليون الفرنسي، لا يزال يبتعد عن أهم الانجازات التي حققها مواطنوه خلال مشوارهم الاحترافي.

فقد حصل ريموند كوبا على الكرة الذهبية مع الريال “1958″ وزيدان، مساعد المدير الفني الحالي لريال مدريد، على الجائزة ذاتها مع يوفنتوس عام 1998.

وعلى صعيد الألقاب، فاز أربعة من مواطني بنزيمة بدوري أبطال أوروبا هم كوبا “1957 و1958 و1959″ وكريستيان كاريمبو “1998 و2000″ وزيدان ونيكولا أنيلكا “2000″.

ويحتل بنزيمة المركز السادس في قائمة الهدافين التاريخيين للريال في دوري الأبطال، حيث سجل 23 هدفا في 42 مباراة خاضها مع الميرينجي في البطولة القارية.

وكالات