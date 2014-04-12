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المصريين الأحرار: إزالة التعديات والتصدى لسرقة الكهرباء بداية لعودة دولة القانون

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المصريين الأحرار: إزالة التعديات والتصدى لسرقة الكهرباء بداية لعودة دولة القانون المصريين الأحرار: إزالة التعديات والتصدى لسرقة الكهرباء بداية لعودة دولة القانون

أشاد حزب المصريين الأحرار ، بالإجراءات التى تنفذها للسيطرة على حالة الإنفلات الأمنى ، وعودة دولة القانون التى غابت طوال السنوات الثلاثة الماضية، خاصة فى التعدى على الأراضى الزراعية ، وسرقة التيار الكهربائى.
> من جانبه ، قال الدكتور جلال الغر ، رئيس لجنة الطاقة بالحزب، إن خطة الدولة والأجهزة الأمنية المعاونة لتنفيذ خطة إزالة الأبراج السكنية المخالفة ، وكذلك ضبط حالات سرقة التيار الكهربائى فى قلب القاهرة والمحافظات ، رسالة مفادها أن دولة القانون عائدة وبقوة وأن مرحلة الانفلات والتعدى على القانون وممتلكات الدولة والإستهانة بمقدرات الشعب على وشك الإنتهاء، وأن أزمة إنقطاع التيار الكهربائى بشكل مستمر ، يتطلب تحرك سريع من الحكومة لايجاد بدائل لتوفير الكهرباء ، وأن تعمل على صعيد موازى على وقف التعديات وسرقة التيار الكهربائى.
> وأضاف الغر، “أن هناك آلاف الأفدنة الزراعية تم التعدى عليها عن طريق البناء المخالف ، وهو ما يشكل تهديد مباشر للرقعة الزراعية سوف يعانى من تبعاتها الأجيال القادمة، وأن حزب المصريين الأحرار يساند كافة جهود الدولة لإستعادة دولة القانون التى ستعبر بمصر من مرحلة الفوضى ، والدولة الرخوة إلى الدولة القوية التى يكون القانون فيها هو الفيصل”.
> أ ش أ

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