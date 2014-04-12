إنطلاق تصوير أولى حلقات arab idol بمشاركة وائل كفوري

انهمكت الفنانة أحلام، منذ الصباح الباكر، بعرض طلاء أظافرها على حسابها على "إنستغرام" بمناسبة اليوم الأول من تصوير حلقات الاختبارات الخاصّة ببرنامج arab idol، وكتبت على "تويتر": "انطلاقة مميزة لـ "أراب أيدول"".

من جهتها، نانسي عجرم غرّدت منذ ساعتين قائلة: "صباح الخير! اليوم هو اليوم الأول من اختبارات الدخول الى أراب أيدول. أنا متحمسة جداً للتعرف إلى المواهب الجديدة".

الفنان وائل كفوري والموزع الموسيقي حسن الشافعي غابا عن التغريد على "تويتر".

في هذا السياق، نشر المتحدّث الرسمي باسم مجموعة MBC مازن حايك صورة للجنة تحكيم "أراب أيدول"، منذ قليل، خلال تصوير حلقة التجارب الأولى من البرنامج، حيث انهالت التعليقات التي رحبت بوائل كعضو جديد في اللجنة، في وقت قال البعض إن المشاهدين سيفتقدون راغب علامة في الموسم الثالث من البرنامج، كما سيتمّ افتقاد المشاجرات الكلاميّة التي كانت تحصل بينه وبين أحلام، وهي التي كانت تغذي البرنامج العام الماضي وتشكّل مادة دسمة، اعتمد عليها البرنامج والإعلام.

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