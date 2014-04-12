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وفاة زعيم الحارة الفنان السوري عبد الرحمن آل رشي

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وفاة زعيم الحارة الفنان السوري عبد الرحمن آل رشي وفاة زعيم الحارة الفنان السوري عبد الرحمن آل رشي

رحل الفنان السوري القدير عبد الرحمن آل رشي عن عمر 83 عاماُ، والذي يعد واحداً من عمالقة الفن السوري، كما أنّه عضو مؤسس في نقابة الفنانين السوريين.

وبدأ الفنان عمله الفني في العام 1957، وأبرز المسلسلات التي شارك فيها هي الحوت، مذكرات حرامي، نهاية رجل شجاع، كلّ من العبابيد، تاج من شوك، الخوالي، زمان الوصل.. كما لمع في المسلسل السوري الشهير باب الحارة حيث عرف بزعيم حارة الضبع.

كما شارك في العديد من الأعمال السينمائية والسورية منها المخدوعون، كفر قاسم، المطلوب رجل واحد، فيلم العار، والسيد التقدمي.

 

 

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