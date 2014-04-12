«جنايات أسيوط» تؤجل «أحداث 6 أكتوبر» إلى الأحد.. و«حرائق الغنايم» لـ10 مايو

أجلت الدائرة الـ9 بمحكمة جنايات أسيوط، والمختصة بقضايا «الإرهاب»، القضية المعروفة إعلاميا باسم «أحداث العنف في ذكرى السادس من أكتوبر» والمتهم فيها 18 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية من بينهم 8 محبوسين، و10 هاربين، إلى جلسة، الأحد، للمرافعة النهائية، مع استمرار حبس المتهمين.

ومن أبرز المتهمين في القضية، جلال عبدالصادق، مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور علي عزالدين ثابت، أمين حزب الحرية والعدالة بأسيوط.

كما قضت المحكمة بتأجيل قضية حريق مركز شرطة ومجمع محاكم الغنايم، والمتهم فيها 172 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية، من بينهم 84 محبوسين، و84 هاربين، و4 مخلى سبيلهم إلى جلسة 10 مايو المقبل، لإحضار طلبات هيئة الدفاع عن المتهمين وضم دفتر أحوال مركز الغنايم وسماع شهود الإثبات، وضم دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالجهات الحكومية التي يعمل فيها عدد من المتهمين.

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين الذين قدموا أنفسهم للمحاكمة ولم يتم ضبطهم وإحضارهم، كما قررت استمرار حبس كل من تم ضبطه وإحضاره.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالهادي محمد خليفة، رئيساً، وعضوية محمد فهمي عبدالكريم وسليمان الشاهد.