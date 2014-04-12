القبض على عصابة تصور ضحاياها فى أوضاع مخله لإبتزازهم بالمنوفية

تمكنت مباحث مديرية أمن المنوفية بمدينة منوف من إلقاء القبض على شخصين تخصصا فى سرقة المواطنيين بالإكراه وإقتيادهم لشقة وتصويرهم فى أوضاع مخلة بالآداب لإبتزازهم وطلب منهم أموال وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير أمن المنوفية إخطارًا بضبط كل من “شريف محمد أبو مندور ، أحمد خليل ” لتشكيلهما تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنيين بالإكراه وإقتيادهم لشقة بمدينة منوف وإجبارهم على التوقيع على وصلات أمانة وشيكات وتصوريهم فى أوضاع مخلة مع سيدات ساقطات وإبتزازهم وطلب فدية نظير عدم فضحهم.

وبتشكيل فريق بحث حول واقعة إبتزازهم للمواطن “عماد تاج الدين” وطلب مبلغ 25 ألف جنيه منه مقابل عدم الإفصاح عن الصور المخلة التى بحوزتهم وبالاتفاق مع رجال المباحث تم عمل الكمين اللازم لهم وإلقاء القبض عليهم فى حالة تلبس وبمواجهتهما أعترفوا بإرتكاب عدة وقائع وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 3116 جنح منوف وتولت النيابة التحقيقات.