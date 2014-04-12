ندوة حول الفنانة الهندية شبانة عزمي بدار الأوبرا

نظمت السفارة الهندية بالقاهرة ، ندوة للفنانة الهندية الشهيرة شبانة عزمى ، بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية ، حيث أدار الندوة الناقد الكبير الأستاذ سمير فريد ، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وذكر بيان للسفارة اليوم ، أنه تم عرض فيلم تسجيلى عن مشوار شبانة عزمى ، بالسينما الهندية ، وأهم الأدوار التى قامت بأدائها على مدى تاريخها الفنى ، كما درات مناقشات واسعة تركزت على أهمية التقارب الثقافى بين الهند و العالم العربى ، من خلال الأعمال السينمائية المشتركة بين الجانبين ، و خاصة السينما المصرية .

> فى سياق متصل ، تحدثت عن تجربتها السياسية كونها كانت عضوة بالبرلمان الهندى ، وسفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة ، لمكافحة مرض الملاريا فى الهند .

> كما تناولت الندوة أدوراها السينمائية المتعددة ، الى جانب تركيزها على قضايا المراة فى المجتمع الهندى ، وقد اعربت فى النهاية عن سعادتها لوجودها فى مصر.

أ ش أ