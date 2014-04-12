أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - حسام حامد " فنان الكوميكس" ..." أساحبي " شخصية مغربية وسرقة صفحته بسبب حقوق الملكية -
السفيرة عزيزة - المونولوجيست / عصام بركات ... مونولوج ساخر عن الزواج -
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك» -
ملاعب ONsport: جولة فى أبرز أخبار السوشيال ميديا - الثلاثاء 4 أبريل 2017 -
حجم إنتاج مصر من الاسماك -
بالفيديو || محمد فؤاد يكشف «علقة» تلقاها بسبب بنت: «اللي ضربني كان واحد صاحبي» -
الزمالك يؤجل مؤتمر تقديم البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني الجديد للفريق إلى السبت -
ملاعب ONsport: مميزات سكي إيجيبت والفرق بينها وبين سكي دبي -
ملاعب ONsport: دور شركة تراي فاكتوري في تنظيم البطولات الرياضية -
قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ندوة حول الفنانة الهندية شبانة عزمي بدار الأوبرا

Google+ Print
ندوة حول الفنانة الهندية شبانة عزمي بدار الأوبرا ندوة حول الفنانة الهندية شبانة عزمي بدار الأوبرا

 

نظمت السفارة الهندية بالقاهرة ، ندوة للفنانة الهندية الشهيرة شبانة عزمى ، بمركز الإبداع بدار الأوبرا المصرية ، حيث أدار الندوة الناقد الكبير الأستاذ سمير فريد ، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى الدولى.

وذكر بيان  للسفارة اليوم ، أنه تم عرض فيلم تسجيلى عن مشوار شبانة عزمى ، بالسينما الهندية ، وأهم الأدوار التى قامت بأدائها على مدى تاريخها الفنى ، كما درات مناقشات واسعة تركزت على أهمية التقارب الثقافى بين الهند و العالم العربى ، من خلال الأعمال السينمائية المشتركة بين الجانبين ، و خاصة السينما المصرية .
> فى سياق متصل ، تحدثت عن تجربتها السياسية كونها كانت عضوة بالبرلمان الهندى ، وسفيرة للنوايا الحسنة للأمم المتحدة ، لمكافحة مرض الملاريا فى الهند .
> كما تناولت الندوة أدوراها السينمائية المتعددة ، الى جانب تركيزها على قضايا المراة فى المجتمع الهندى ، وقد اعربت فى النهاية عن سعادتها لوجودها فى .

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

قصة «حجر مصري مكسور» أشعل صراعًا بين فرنسا وإنجلترا: «توج بطليموس على عرش مصر»

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017

ملاعب ONsport: جولة في أهم الأخبار المصرية والعالمية الرياضية - الثلاثاء 4 أبريل 2017