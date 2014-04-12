انتشار لقوات الشرطة والجيش لتأمين كنائس الإسكندرية فى عيد القيامة

عقد اللواء أمين عزالدين، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، اليوم السبت، إجتماعاً مع قيادات مديرية الأمن والإدارة العامة للأمن المركزى والأمن الوطنى و الأمن العام و ممثل عن قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، وذلك لبحث خطة تأمين إحتفالات عيد القيامة المجيد.

> وأفاد بيان صادر عن مديرية أمن الإسكندرية إن خطة تأمين جميع دور العبادة المسيحية تتضمن عدة محاور رئيسية من بينها عدة خطوات إستباقية حيث شنت إدارة المرور،أمس،حملات لضبط كافة المخالفات المرورية،وتحقيق السيولة المرورية اللازمة لمواجهة التكدسات المرورية فى أوقات الصلاوات فضلاً عن وضع خطة تصورية للمحاور الرئيسية و المحاور البديلة بالمحافظة لتحقيق السيولة المرورية خلال الإحتفالات.

> وطالب مدير الأمن إدارة شرطة المرافق بالقيام بعدة حملات لإزالة الأشغالات ورفع مخالفات الباعة الجائلين ورفع المركبات المتروكة منذ فترة أمام جميع الكنائس والمنشات الهامة و السياحية خشية إستخدامها فى أية أعمال عنف ،بالإضافة إلى قيام إدارة البحث الجنائى بتوسيع دائرة الأشتباه الجنائى و السياسى فى محيط دور العبادة المسيحية بفحص جميع المترددين على تلك المنشأت والتنسيق الأمنى بين حارسى العقارات و إدارات الفنادق ووضع خدمات سرية فى محيط الكنائس .

> وكلف”عز الدين” إدارة الحماية المدنية بنشر قواتها على جميع مداخل دور العبادة المسيحية و المنشأت الهامة و السياحية للكشف عن أى مفرقعات أو متفجرات و الكشف الجيد لمحيط تلك المنشأت عن المفرقعات فضلاً عن إستخدام كلاب الكشف عن المفرقعات فى تعقيم أماكن التجمعات ،وكذلك التنسيق مع جميع الكنائس بوضع كاميرات مراقبة وربطها مع غرفة التحكم بالكاميرات بالمديرية.

> وتضمن خطة المديرية عمل تمركزات أمنية ثابتة و أقوال أمنية متحركة بدائرة كل قسم مكونة من مجموعات الأمن المركزى ورجال المباحث الجنائية،بالإشتراك مع القوات المسلحة للتدخل الفورى والسريع فى حالة حدوث أى شىء يهدد الأمن و التشديد على الأكمنة الحدودية ، و قامت إدارة تأمين الطرق بالأنتشار المكثف للقوات على جميع الطرق السريعة و الصحراوية و الفحص الجيد لجميع حالات الأشتباه فى الأكمنة الحدودية.