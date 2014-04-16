بني سويف : سيد عبد الغني
يناقش بكلية طب بيطري بني سويف الثلاثاء 15 ابريل الحالي رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة / آثار سيد عبد الله بعنوان توصيف وتفريق لمعزولات الخمائر والفطريات الخيطية المعزولة من مصادر مختلفة .
تتكون لجنة المناقشة من أ.د إسماعيل عبد الحفيظ رئيس قسم البكتريا والفطريات والمناعة بكلية طب بيطري بني سويف رئيسا وعضوية كلا من : د/ احمد حسين عابد ود/ عبير محمد راضي بكلية طب بيطري جامعة بني سويف .
بيطري بني سويف يناقش : رسالة ماجستير عن توصيف معزولات الخمائر والفطريات
بني سويف : سيد عبد الغني