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بيطري بني سويف يناقش : رسالة ماجستير عن توصيف معزولات الخمائر والفطريات

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بيطري بني سويف يناقش : رسالة ماجستير عن توصيف معزولات الخمائر والفطريات بيطري بني سويف يناقش : رسالة ماجستير عن توصيف معزولات الخمائر والفطريات

بني سويف : سيد عبد الغني
يناقش بكلية طب بيطري  بني سويف الثلاثاء 15 ابريل الحالي رسالة الماجستير المقدمة من الباحثة / آثار سيد عبد الله بعنوان توصيف وتفريق لمعزولات الخمائر والفطريات الخيطية المعزولة من مصادر مختلفة .
تتكون لجنة المناقشة من أ.د إسماعيل عبد الحفيظ رئيس قسم البكتريا والفطريات والمناعة بكلية طب بيطري بني سويف  رئيسا وعضوية كلا من : د/ احمد حسين عابد ود/ عبير محمد راضي بكلية طب بيطري جامعة بني سويف .

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