مورينيو عن عودة صلاح وماتيتش: لاعبو تشيلسي جاهزون.. وأصدقاء أيضا

يثق جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي في جاهزية جميع لاعبيه قبل مواجهة سوانزي سيتي يوم الأحد في الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي.

تشيلسي يستعيد لاعبيه محمد صلاح ونيمانيا ماتيتش اللذين لم يشاركا في مباراة الفريق الأخيرة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، وكذلك راميرس الموقوف.

وفاز تشيلسي على سان جيرمان 2-0 في إياب ربع النهائي ليعوض خسارة الذهاب 3-1، وغاب صلاح وماتيتش بسبب مشاركتهما السابقة في البطولة مع بازل وبنفيكا على الترتيب.

وقال مورينيو في مؤتمر صحفي: "جميع اللاعبين يعملوا بجدية وبشكل ممتاز، وكذلك الذين يلعبون بصورة غير منتظمة جميعهم يتعاملون باحترافية من أجل أن يكونوا جاهزين".

وتابع "ومثال على ذلك ديمبا با الذي لا يلعب كثيرا، ولكنه كان جاهزا للتسجيل".

وواصل متما "لاعبو تشيلسي أصدقاء وتربطهم علاقة جيدة، واعتقد أن اللاعب الذي يشارك يجد المساعدة من باقي زملائه".

وسجل ديمبا با هدف تشيلسي الثاني في مرمى سان جيرمان عقب نزوله كبديل، وهو الهدف الذي احتاجه فريق مورينيو للتأهل لنصف النهائي.