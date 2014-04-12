أتليتكو باراناينسي يفسخ عقده مع أدريانو

فسخ نادي أتليتكو باراناينسي البرازيلي تعاقده مع مهاجم إنتر ميلان الأسبق أدريانو بعد أقل من 3 شهور من انضمام اللاعب لصفوف الفريق.

وكان أدريانو قد سجل هدفه الأول مع باراناينسي يوم الثلاثاء الماضي إلا أنها لم تكن كافية لإقناع مسؤولي الفريق بقدراته لتصبح مباراته الأخيرة مع الفريق.

وأعلن باراناينسي في بيان رسمي له عن الاتفاق مع أدريانو على فسخ التعاقد بعد الخروج من كوبا ليبارتدورس يوم الثلاثاء الماضي إذ اجتمعوا مع اللاعب واتفقوا على فسخ التعاقد.

وتمنى باراناينسي التوفيق لأدريانو الذي يبلغ من العمر 32 عاما في مسيرته مع الكرة مستقبلا.