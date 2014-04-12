من التاريخ - 10 مهاجمين تحولوا من أدوار البطولة للأدوار الثانوية

هناك الكثير من لاعبي كرة القدم صنعت شهرتهم مرحلة زمنية قصيرة أو هدف واحد أو لقطة لا تنسى سواء محليا أو عالميا، ربما بعد سنوات قليلة لن تهتم أين هم الآن ولمن يلعبون ولكنك ستذكر دوما هذا المشهد لهم.

ونستعرض 10 مهاجمين صنعوا مجدهم بعد هدف أو بطولة ما أو فترة زمنية قصيرة قبل أن يختفوا تماما من على الساحة بعد أن انخفض مستواهم بشكل كبير جدا.

1 - تامر بجاتو

أحد أبرز المواهب المحلية خلال فترة التسعينات التي لم تظهر على الساحة سوى لفترة قصيرة جدا، ناشيء الأهلي انتقم مع ناديه الجديد المنصورة من ناديه الأصلي وسجل فيه هدف الفوز قبل أن يقصي الزمالك من كأس مصر بهدف أكروباتي رائع ليصبح واحد من أبرز المهاجمين في مصر.

بجاتو انتقل بعدها إلى الزمالك ولم يلعب مباراة واحدة مع الفريق الأبيض لينتهي به الحال مع السويس ومزارع دينا دون أن يترك أي بصمة حقيقية هناك.

2 - أدريانو

مهاجم إنتر ميلان وبارما الأسبق الذي كان يوما ما المهاجم الأساسي لمنتخب البرازيل وعولت عليه جماهير السامبا أمالا عريضة لتعويض الظاهرة رونالدو، لم لا وهو كان واحدا من أقوى المهاجمين في العالم خلال تلك الفترة.

أدريانو مع إدمانه للكحوليات والارتفاع الملحوظ لوزنه جعلته يعاني من أجل العودة لكرة القدم إذ لم يشارك سوى في حوالي 40 مباراة فقط آخر 5 سنوات، وبالأمس الجمعة فقط قام ناديه أتليتكو بارانينسي بفسخ عقده ليصبح بدون ناد.

3 - سافيولا

المهاجم الأرجنتيني الذي لقب بالأرنب يعرفه المصريون عن كثب بعد أن ساهم في السباعية التي سجلها التانجو في شباب الفراعنة بكأس العالم للشباب 2001 والتي توج سافيولا بلقب الهداف برصيد 11 هدفا وقاد بلاده للفوز بها لينتقل بعدها لصفوف برشلونة الإسباني.

سافيولا فشل في إثبات نفسه كمهاجم أساسي لبرشلونة في ظل تألق صامويل إيتو لتتم إعارته أكثر من مرة قبل أن ينتقل لغريمه ريال مدريد والذي فشل معه في إثبات نفسه أيضا لينتقل إلى بنفيكا ومنه إلى مالاجا وحاليا أولمبياكوس، سافيولا الموهبة الأغلى في العالم مع رونالدينيو في مطلع الألفية لم يستمر على النهج الذي سار عليه في أعوامه الأولى مع الكرة.

4 - باتو

مهاجم أيضا يعرفه المصريون جيدا منذ خطواته الأولى نحو النجومية بعد هدفه في الأهلي بمونديال 2006 للأندية، مهاجم ساو باولو الحالي بعد أن كان أحد أبرز المواهب الشابة في العالم بعمر الـ17 فقط أصبح الآن لاعبا مرفوضا من قبل كورنثيانز ناديه السابق والذي انتقل إليه من ميلان الإيطالي بعد رحلة كانت ملائمة للمهاجم البرازيلي الشاب وقتها.

باتو انحرف عن المسار بعد أن انتقل لإيطاليا ليفقد بريقه سريعا على الرغم كونه مازال بعمر الـ24.

5 - الحاج ضيوف

المهاجم السنغالي الذي قاد أفضل أجيال أسود التيرانجا على مر التاريخ للوصول إلى نهائي أمم إفريقيا ثم تحقيق المفاجأة في مونديال 2002 بالإطاحة بفرنسا حاملة اللقب والوصول لربع النهائي، الحاج ضيوف انتقل إلى ليفربول بعدها ولكنه فشل في ترك بصمة حقيقية مع الريدز لينتقل إلى بولتون ومنه إلى سندرلاند وبلاكبيرن ورينجرز.

ضيوف يلعب الآن في صفوف ليدز يونايتد الذي يعاني في دوري الدرجة الأولى الإنجليزية بعد أن انتهى بريقه تماما.

6 - فردريكو ماكيدا

المهاجم الإيطالي الشاب الذي ظهر مع مانشستر يونايتد لأول مرة عام 2009، سجل في مشاركتيه الأولى والثانية هدفين غاليين ساهم بهما بالفوز على أستون فيلا وسندرلاند كانا حاسمين في مشوار فوز الشياطين الحمر باللقب، ماكيدا فشل في حجز مكان أساسي بعد تلك الانطلاقة لينتقل إلى سامبدوريا وكوينز بارك رينجرز وشتوتجارت ودونكاستر وأخيرا برمنجام.

ماكيدا مازال على ذمة مانشستر يونايتد كلاعب إلا أنه من المؤكد لن يبقى الموسم المقبل بعد 4 سنوات من الإعارات.

7 - أندي كارول

أندي كارول المهاجم الإنجليزي الكلاسيكي صاحب البنية الجسدية القوية دخل للملاعب الإنجليزية بانطلاقة قوية مع نيوكاسل جعلته ينضم لمنتخب إنجلترا كما أجبرت ليفربول على دفع 35 مليون إسترليني في تلك الصفقة والتي جعلته ثامن أغلى لاعبي كرة القدم عبر التاريخ وقتها، ولكن ماذا فعل كارول لليفربول!

كارول سجل 6 أهداف فقط مع ليفربول وفشل في تعويض رحيل فيرناندو توريس بعد أن ارتدى قميصه لينتقل إلى وست هام الذي يعاني كثيرا من أجل البقاء كل موسم.

8 - ألان سميث

مهاجم إنجليزي شاب وضع إسمه ضمن أبرز المواهب الإنجليزية في مطلع الألفية بعد تألقه مع ليدز يونايتد في أحد أجياله التاريخية والتي وصلت لنصف نهائي دوري الأبطال، قبل أن ينتقل للعدو التاريخي للفريق مانشستر يونايتد في صفقة أثارت غضب مشجعي ليدز وأثارت الجدل وقتها.

سميث تحول إلى لاعب وسط مع الشياطين الحمر ولكنه فشل في إثبات نفسه لينتقل إلى نيوكاسل بعدها بـ3 سنوات، سميث الآن بعمر 33 فقط ولكنك لم تسمع عنه منذ أكثر من 5 سنوات.. يلعب الآن في صفوف ميلتون كينز دونز بالدرجة الثالثة الإنجليزية.

9 - محمد طلعت

نعود محليا لمهاجم منتخب الشباب 2009 ولاعب الأهلي المصري محمد طلعت الذي ساهم بفوز الفريق بالدوري عام 2008-2009 كما كان المهاجم الأساسي في 2009-2010 بعد رحيل فلافيو وقاد الفريق للفوز على الإسماعيلي بدوري الأبطال وغيرها، طلعت فشل بعد لك في أن يصبح حتى لاعب بديل في الاتحاد السكندري لينتقل إلى التضامن الكويتي ومنه إلى ذات رأس الأردني.

10 - مظهر عبد الرحمن

لاعب المقاولون العرب والمصري البورسعيدي الذي ضمه محمود الجوهري لصفوف المنتخب في مطلع الألفية قبل أن ينتقل بطريقة مفاجئة إلى موناكو الفرنسي إلا أنه لم يلعب كثيرا مع النادي الفرنسي بسبب وجود الكرواتي دادو برشو والكونغولي شباني نوندا، مظهر انتقل لشاتورو بعدها بالدوري الفرنسي ومنه إلى جيانستو ساينتي الصيني.

مظهر عبد الرحمن عاد إلى مصر للعب بصفوف الزمالك إلا أن الفريق الأبيض تراجع عن ضمه دون أي أسباب قبل أن يختفي تماما في سن الـ27.