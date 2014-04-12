عودة دييجو كوستا لتدريبات أتلتيكو مدريد

مدريد، (إفي): عاد دييجو كوستا، مهاجم أتلتيكو مدريد يوم السبت للتدريبات الجماعية لـ"الكولشونيروس"، بعد غيابه عن موقعة برشلونة في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا للاصابة، في ظل توقعات بمشاركته في مواجهة خيتافي الأحد.

وتدرب كوستا بشكل طبيعي مع "الروخيبلانكوس"، وبدا، وفقا لوسائل إعلام محلية، متعافيا تماما من الإصابة العضلية التي تعرض لها في مباراة ذهاب ربع نهائي أبطال أوروبا أمام البرسا، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ومنعت الإصابة كوستا من مواجهة فياريال في الدوري، والتي أقيمت السبت الماضي وانتهت بفوز أتلتيكو بهدف دون رد، وكذلك غاب عن إياب ربع نهائي "التشامبيونز"، الموقعة التي حسم فيها الفريق بطاقة التأهل للمربع الذهبي بفوزه على البرسا بهدف نظيف.

ومن المتوقع أن يتمكن كوستا من المشاركة في مباراة الاحد أمام خيتافي في الليجا، والتي يغيب عنها أردا توران، الذي لا يزال يجري تدريبات منفردة للتعافي من فتاق الرياضيين الذي يعاني منه، وحرمه كذلك من المشاركة في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويحتل أتلتيكو مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 79 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الوصيف، وثلاث عن ريال مدريد، صاحب المركز الثالث، قبل ست جولات فقط من انتهاء المسابقة.