إصابة عامل وزوجته بالتسمم عقب تناولهم “حلوى” بالمنوفية

أصيب عامل وزوجته، بقرية بير شمس التابعة لمركز الباجور بحالة تسمم عقب تناولهما بعض الحلوى ؛ وتم نقلهما الى مستشفى شبين الكوم الجامعى .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث الباجور يفيد بوصول كل من محمد عبد العليم 29 سنة عامل وزوجته سماح رجب 26 سنة ربة منزل ومقيمين بقرية بير شمس مابان بحالة اعياء تسمم وتم تحويلهما الى مستشفى شبين الكوم الجامعى ” قسم السموم ” .

وبسؤالهما قررا تناولهما بعض الحلوى بالمنزل اعقبه شعورهما بحالة اعياء شديد مما ادى إلى اصابتهما ؛ تم تحرير محضر رقم 2049 ادارى مركز الباجور وجارى العرض على النيابة .