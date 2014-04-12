القبض على شخصين أشعلوا النيران بمؤتمر دعم السيسى بالمنوفية

تمكنت قوات مباحث مركز قويسنا بالمنوفية من القبض على 2 متهمين بإحراق مؤتمر السيسى المنعقد بقويسنا من أجل سرقة عدد من الكراسى المتواجدة به ، تم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم .

> تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية ،إخطارا من الرائد حاتم الدهشان، رئيس مباحث قويسنا، يفيد بنشوب حريق فى أحد الباكيات لمؤتمر تأييد السيسى عقب الإنتهاء منه ، وتمكن الأهالى من إخمادة .

> وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين ” احمد م م خ ” 37 سنه صاحب فراشة المؤتمر، مقيم بوقويسنا طرف اول ، وبين ” فريد ش ع ا ” 37 سنه صياد ،وشقيقة ” حمادة ” وكان بحوزتة مطواة و3 زجاجات خمور ، طرف ثانى ، وذلك عقب قيام الأول باعتراض الاثنين الأخرين من أخذ عدد من الكراسى المتواجدة أثناء جمع الكراسى بعد إنتهاء المؤتمر ، ما أدى إلى نشوب مشاجرة قام الطرف الثانى بالقاء كرة من اللهب على الفراشة التى أدت إلى إشتعال النيران بعدد من الباكيات للفراشة ، وتمكن الأهالى من السيطرة عليها .

> وبالمعاينة تبين وجود حريق فى عدد 2 باكية من الفراشة ، وتم السيطرة على الأمر وضبط المتهمين ، وبمواجهتم اعترفوا بالواقعة وانهم حاولوا سرقة الكراسى ، تم تحرير المحضر رقم 11293 جنح مركز قويسنا وجارى عرض المتهمين على النيابة لمباشرة التحقيقات .