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القبض على شخصين أشعلوا النيران بمؤتمر دعم السيسى بالمنوفية

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القبض على شخصين أشعلوا النيران بمؤتمر دعم السيسى بالمنوفية القبض على شخصين أشعلوا النيران بمؤتمر دعم السيسى بالمنوفية

اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية

تمكنت قوات مباحث مركز قويسنا بالمنوفية من القبض على 2 متهمين بإحراق مؤتمر السيسى المنعقد بقويسنا من أجل سرقة عدد من الكراسى المتواجدة به ، تم القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم .
> تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية ،إخطارا من الرائد حاتم الدهشان، رئيس مباحث قويسنا، يفيد بنشوب حريق فى أحد الباكيات لمؤتمر تأييد السيسى عقب الإنتهاء منه ، وتمكن الأهالى من إخمادة .
> وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين ” احمد م م خ ” 37 سنه صاحب فراشة المؤتمر، مقيم بوقويسنا طرف اول ، وبين ” فريد ش ع ا ” 37 سنه صياد ،وشقيقة ” حمادة ” وكان بحوزتة مطواة و3 زجاجات خمور ، طرف ثانى ، وذلك عقب قيام الأول باعتراض الاثنين الأخرين من أخذ عدد من الكراسى المتواجدة أثناء جمع الكراسى بعد إنتهاء المؤتمر ، ما أدى إلى نشوب مشاجرة قام الطرف الثانى بالقاء كرة من اللهب على الفراشة التى أدت إلى إشتعال النيران بعدد من الباكيات للفراشة ، وتمكن الأهالى من السيطرة عليها .
> وبالمعاينة تبين وجود حريق فى عدد 2 باكية من الفراشة ، وتم السيطرة على الأمر وضبط المتهمين ، وبمواجهتم اعترفوا بالواقعة وانهم حاولوا سرقة الكراسى ، تم تحرير المحضر رقم 11293 جنح مركز قويسنا وجارى عرض المتهمين على النيابة لمباشرة التحقيقات .

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