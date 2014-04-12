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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنوفية‎

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إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنوفية‎ إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالمنوفية‎

اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية

أصيب 4 أشخاص بإصابات بالغة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمدينة سرس الليان التابعة لمحافظة المنوفية ؛ تم نقل المصابيين إلى مستشفى سرس الليان وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء سعيد أبو حمد، مدير أمن المنوفية ،إخطارا من رئيس مباحث سرس الليان يفيد بمشاجرة ومصابيين ؛ بالإنتقال تبين أن طرفى المشاجرة طرف أول تامر طارق وهيب، 22 سنة صاحب مقهى وشقيقه أحمد ؛ طرف ثان صلاح كمال وهيب، 43 سنة بالمعاش وجميعهم مقيمين بمدينة سرس الليان وتم نقلها إلى المستشفى ؛ وبسؤال الطرفين أتهم كل منهما الأخر بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته لخلافات بسبب الميراث.

وفى وقت لاحق، حضر كل من إسلام السيد 28 سنة ،محرر بجريدة الأهرام مصاباً ،وقرر أنه أثناء تدخله لفض المشاجرة حدثت إصابته ،وأتهم كريم جابر، 24 سنة صاحب مخبز، وأتهم الثانى بإحداث تلفيات بمخبزه حال المشاجرة ؛ تم تحرير محضر رقم 2124 جنح قسم سرس الليان وجارى العرض على النيابة.

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